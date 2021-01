Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala, nel suo editoriale di oggi ha sottolineato quanto sia importante per la Juventus fare risultato domani contro l'Inter: "Non che la defender Juve si possa concedere pause. Per restare in scia delle prime, ha l’obbligo del risultato a Milano. Poi ci vuole un contegno: una Signora non può arrendersi a metà percorso. Tanto che, per rango e per dovere, appena ha potuto, a San Siro ha recitato da superstar e ha firmato la prima caduta del Milan. Ha dimostrato che è grande e vaccinata, ora però le serve il richiamo, la conferma che il 3-1 sulla battistrada non è stato soltanto un sussulto d’orgoglio, ma soprattutto sostanza".