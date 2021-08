Le voci di un possibile addio di Ronaldo si rincorrono, ma difficilmente il portoghese lascerà la Juve nel giro di una settimana; più possibile l'eventuale cessione di Weson McKennie che piace molto in Premier e per il quale i bianconeri vogliono pià di 25/30 milioni. E se dovesse partire si andrebbe a caccia del sostituto (Pjanic indiziato numero uno). Poi? Ah sì, Luca Pellegrini potrebbe essere girato nuovamente in prestito con la permanenza di De Sciglio. E ancora Fagioli e Ranocchia sono i giovani da piazzare in Serie B per far fare loro esperienza. Insomma, in questi ultimi giorni di mercato i dirigenti della Juve vogliono concentrarsi solo sui trasferimenti senza avere altre distrazioni;