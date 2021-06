Oggi a Palazzo Parigi, lussuoso hotel di Milano, la Juventus ha incontrato il procuratore Giuseppe Riso, agente di Nicolò Rovella. Molto probabile che questo incontro sia stato occasione per parlare del giovane centrocampista, già acquistato dalla Juventus ma in bilico tra il rimanere al Genoa ancora per una stagione o trasferirsi in bianconero già quest'estate. Nel caso in cui Rovella approdasse subito alla Juve, ci sarebbe poi da vedere se resterà nell'organico di Allegri o se verrà utilizzato come pedina di scambio per altre operazioni di mercato.