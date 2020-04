2









Ormai è un classico. Non quello che il Barcellona gioca con il Real Madrid in Liga, ma si intende l’asse di mercato che ogni sessione si instaura con la Juventus. Il rapporto tra le due dirigenze è ottimo, lo dimostrano sia le trattative andate in porto (Matheus Pereira-Marques) che quelle solo abbozzate, rimaste in fase embrionale. C’è una pista che potrebbe prendere quota, quella più caldo al momento, ovvero la strada per Arthur Melo: come ha riportato stamattina Mundo Deportivo, il club blaugrana ha dato il via libera ai bianconeri per trattare il centrocampista brasiliano. Una presa di posizione netta, mossa da una strategia di fondo. L’ex Gremio rappresenta il presente, seppur conteso con i compagni di reparto, e anche il futuro della mediana catalana, ma allo stesso tempo ci sono giocatori della Juve che il Barcellona ambisce da tempo, per i quali non sarebbe un sacrilegio sacrificare il classe ’96. La cessione servirebbe anche per risollevare le casse della società di Bartomeu, messe in crisi dall'emergenza coronavirus. Ecco perché garantire a Fabio Paratici una corsia preferenziale. Lo stesso quotidiano spagnolo mostra quali bianconeri potrebbero rientrare nell’affare. Sfoglia la gallery per vedere quali sono i giocatori che interessano al Barcellona