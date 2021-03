La Juventus punta Manuel Locatelli. Questa ormai è una certezza di mercato, non un rumor. Ma come si fa a garantire al Sassuolo l'offerta da 40 milioni di euro che il club neroverde chiede per lasciar partire il centrocampista di De Zerbi e della Nazionale azzurra? Una risposta la fornisce Sportmediaset, che spiega la strategia della Juve: vendere Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, arrivati entrambi a parametro zero nel 2019 con ingaggi da 7 milioni all'anno ciascuno, per realizzare plusvalenze piene e liberare monte ingaggio, in modo da potersi permettere di comprare Locatelli cash.