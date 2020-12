Il giornalista Roberto Perrone ha ricordato il Bettega giocatore in occasione dei suoi 70 anni, facendo un paragone con uno juventino di oggi: "Morata me lo ricorda. Ha movimenti e fisico simile, è forte di testa e con i piedi. Un po' Morata un po' Dzeko, punto di riferimento della Roma proprio come era Bettega per la Juve. Ma ha anche qualcosa di Del Piero, soprattutto nello stare sempre avanti rispetto ai suoi coetanei: Alex è stato il primo a farsi un sito, Bettega da giocatore programmava già il suo futuro".