A venti giorni dalla fine del mercato le cessioni della Juventus sono ancora tutte bloccate. In uscita c'è Sami Khedira, fuori dai progetti bianconeri da inizio stagione e ormai consapevole di dover andar via dopo aver rifiutato la risoluzione del contratto nei mesi scorsi. Poi, ci sono due situazioni in bilico che sono quelle di Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot: non è necessario venderli, ma se dovessero arrivare offerte concrete verranno valutato. Il problema è che, le offerte, al momento, non sono ancora arrivate per nessuno dei tre giocatori.