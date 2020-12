1









La Juventus si sta già muovendo per cercare una quarta punta come vice Morata. Sarà quella la priorità nel mercato di gennaio, con Fabio Paratici che, secondo la stampa inglese, ha già messo nel mirino l'attaccante del Celtico Odsonne Edouard, 22 anni e qualità da vendere. Un investimento per il futuro, soprattutto, con la possibilità di crescere a Torino e ambientarsi con calma alle spalle di Alvaro. Su l'attaccante francese c'è anche il Milan, che l'ha individuato come vice Ibrahimovic.