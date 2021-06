Dopo aver chiuso l'affare Chiesa un anno fa, il mercato della Juventus si può intrecciare ancora con quello della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti i bianconeri avrebbero individuato in Milenkovic il rinforzo giusto per la difesa in caso di cessione di Demiral, che piace in Premier League. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere ceduto in estate per non rischiare di perderlo a zero alla fine della prossima stagione, la Juve se dovesse arrivare un'offerta importante per Demiral.