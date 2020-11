La Juventus è già al lavoro per rinforzare la difesa per il dopo Chiellini e Bonucci. Gli acquisti di de Ligt e Demiral sono solo il primo passo verso il futuro. Tra i nomi che piacciono a Paratici e il suo staff, c'è anche quello del centrale del Siviglia Diego Carlos, un brasiliano classe '93 seguito con attenzione dai bianconeri, che non vogliono perdere tempo e si stanno iniziando a muovere per pianificare il prossimo mercato.