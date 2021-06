La Juventus ha definito il futuro di Alvaro Morata, almeno nelle intenzioni: in attesa di una prima mossa ufficiale, i bianconeri hanno fatto sapere al giocatore di volerlo tenere ancora una stagione a Torino rinnovando il prestito dall'Atletico Madrid. I dirigenti però proveranno a trattare i Colchoneros la cifra del prestito: secondo accordi presi a settembre scorso la Juve dovrebbe pagare 10 milioni per tenere lo spagnolo ancora in bianconero, ma verrà fatto un tentativo per abbassare il costo.