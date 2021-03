A fine stagione in casa Juve potrebbe iniziare una vera e propria rivoluzione: l'eliminazione dalla Champions League costringerà la dirigenza a rivedere i piani di mercato e in estate ci saranno diversi giocatori in uscita. Uno di questi, secondo quanto riporta Tuttosport, sarà Aaron Ramsey, già inserito nella lista dei partenti da parte di Fabio Paratici che l'aveva preso a parametro zero dall'Arsenal. L'eventuale cessione del gallese quindi, per i bianconeri sarebbe considerata una plusvalenza totale.