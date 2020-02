Dopo il trasferimento mancato a gennaio, Layvin Kurzawa torna di moda per la Juventus. Qualche mese fa era a un passo lo scambio con De Sciglio poi non andato in porta, il terzino francese ha il contratto in scadenza a fine stagione e continua a proporsi alla Juve a parametro ero, come riportato da Calciomercato.com. Kurzawa vuole fortemente il club bianconero, Paratici prende tempo perché poco convinto dell'arrivo del terzino, che a gennaio considerava un'opportunità per l'immediato. Per un progetto a lungo termine, invece, la Juve sembra essere più orientata a riportare alla base Luca Pellegrini.