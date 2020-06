La Juventus non ha dubbi, Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot faranno parte della squadra del futuro. E' stato chiaro Fabio Paratici: in un'intervista prima della partita contro il Lecce ha spiegato che i due giocatori non sono in vendita nonostante - soprattutto il primo - non abbiano convinto ancora del tutto. Di Bernardeschi si aspettava un'esplosione mai arrivata, Rabiot è stato preso a zero in estate ma a pesare sul centrocampista francese sono i 7 milioni d'ingaggio accompagnati da prestazioni secondo molti non all'altezza in campo.