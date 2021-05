La Juventus ha già respinto due assalti per Matthijs de Ligt. A raccontarlo è stato Tuttosport, secondo il quale per il difensore olandese si sono fatte avanti il - solito -Barcellona, che già in passato ci aveva provato, e il Chelsea. De Ligt però non si tocca, per la Juve è uno dei tre giocatori incedibili sui quali costruire il futuro insieme a Chiesa e Kulusevski. Le big d'Europa sono avvertite.