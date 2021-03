Ex attaccante ai tempi dell'Halmstad oggi Gabriel Gudmundsson è il terzino sinistro del Groningen in Olanda ed è entrato nel mirino della Juventus. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale i bianconeri lo avrebbero individuato come alternativa per la prossima stagione da quella parte del campo, dove corre come un treno e quanto punta l'avversario ricorda molto il milanista Theo Hernandez. Oltre alla Juve il giocatore piace anche a Manchester City, Lipsia, Borussia Dortmund e Napoli. La concorrenza è forte ma il contratto in scadenza nel 2022 - con opzione per un'altra stagione - potrebbe convincere il Groningen a cederlo subito.