1









La Juventus sta già lavorando per prenotare un colpo in vista della prossima stagione. Dietro al no di Ousmane Dembélé al Manchester United, infatti, secondo Radio Catalunya ci sarebbero proprio i bianconeri: in Spagna riportano che l'attaccante esterno del Barcellona ha già parlato con la società per trasferirsi a Torino alla fine della stagione. Già nei mesi scorsi il nome di Dembélé era stato accostato alla Juve durante la trattativa tra i due club per lo scambio Arthur-Pjanic. Ora è fatta, secondo quanto scrivono i colleghi spagnoli.