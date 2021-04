6









100 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. Questa la cifra e la data stampata nella testa dei dirigenti della Juventus e, molto probabilmente, scritta su diversi appunti appoggiati nelle scrivanie della Continassa. In una situazione come questa, diventa molto difficile parlare di "intoccabili" e, oltre a essere tutti sotto esame fino al termine della stagione, i calciatori bianconeri potrebbero anche finire nella lista delle cessioni, se dovesse arrivare l'offerta giusta. Tra i profili che più suscitano interesse nel mercato - e da cui si potrebbe estrarre una preziosissima plusvalenza - c'è quello del centrale difensivo turco Merih Demiral.

L'OFFERTA - Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club che ha mostrato maggiore interesse per Demiral sarebbe l'Everton di Carlo Ancelotti. Interesse che presto potrebbe concretizzarsi in un'offerta ufficiale che si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro. La richiesta della Juventus sarebbe più alta, ma la trattativa è molto distante dall'arenarsi a causa di questo. Anche con il calciatore la strada dovrebbe essere spianata: in questo momento Demiral percepisce 1,8 milioni di euro a stagione, l'offerta dell'Everton sarebbe di 3 milioni. In ogni caso, prima di prendere ogni decisione, il difensore preferirebbe concentrarsi sugli Europei, con l'obiettivo di disputare un gran torneo con la maglia della nazionale turca e attirare l'interesse di altri club più prestigiosi, uno su tutti il Manchester United. La Juve, però, ha fretta di vendere e questo potrebbe dare un'accelerata alla trattativa e portare Demiral a svuotare il proprio armadietto allo Juventus Training center già a fine stagione.