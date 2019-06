Per comprare serve vendere, e farlo bene. E nella lista dei profili in uscita in casa Juventus è sottolineato anche il nome di Juan Cuadrado: reduce da una stagione complicata a causa dell'infortunio al menisco, il colombiano vedrà scadere il proprio contratto fra un anno e i bianconeri sono pronti ad ascoltare eventuali offerte per liberarlo. Oltre all'idea di un ritorno alla Fiorentina nata nelle scorse settimane - nell'ambito della trattativa per Chiesa - il classe '88 è sempre nel mirino di Antonio Conte, che ci pensa per la sua Inter. Per cedere Cuadrado la Juve vorrebbe però una cifra superiore ai 20 milioni di euro.