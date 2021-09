La Juventus alle 12:30 affronta la Sampdoria all'Allianz Stadium e stavolta lo farà conparente stretto del "calcio liquido" di Pirlo, che stava prendendo vita in questo inizio di stagione.Sarà la volontà di mettersi a specchio rispetto a D'Aversa, sarà la necessità dettata dai problemi fisici di Rabiot, sarà che l'obiettivo tattico finale dell'allenatore bianconero è un gioco di ali pure, fatto sta che oggiNiente mezzali adattata a "falso esterno": centrocampo a due con Locatelli e Bentancur a cercare di garantire equilibrio da schermo e impostazione, e palla sulle fasce con la spinta degli ex viola, coadiuvati sulle rispettive catene da Cuadrado e Alex Sandro.E davanti, insieme a un Dybala che non trova riposo in vista del Chelsea? Niente turnover nemmeno pere riceve forte e chiaro il messaggio di Allegri: non è più l'epoca dell'alternanza con Llorente o del gregariato a CR7.Ma non... levissimo, che qua occorre concretezza.