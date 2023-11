Mentre la squadra va a prendersi l'abbraccio della curva nel finale, oltre all'elettricità si diffonde una certezza: il prossimo passo rischia di essere quello decisivo.O si rischia di farsi del male? Anche la partita di questa sera dà una certezza imperforabile: c'è una squadra più forte, che è l'Inter, e tutte le altre proveranno a stare al passo. Tra queste ultime c'è la Juve, che sta facendo di tutto per primeggiare la classifica delle "altre". Dunque, conti alla mano, sarebbe pure naturale perseguire il sogno. Però ha un senso il messaggio di Allegri. Il suo mantenere le spalle coperte.Lasciando alle spalle una notte comunque difficile, il popolo della Juve si ritrova a convivere con questa doppia identità, un po' gioia e un po' apprensione. La classifica indica un percorso netto, quinta vittoria di fila. Il gioco è frammentario, episodico, non è praticamente mai avvolgente. E' ben più scarso dell'ultima Juventus tanto bistrattata di Allegri, pure per la pochezza tecnica degli interpreti. Eppure... eppure sono punti, di corto muso e di largo sorriso.Orgoglio principalmente per come e in quali condizioni questo gruppo sta portando la partita a casa. Le gare da non perdere, alla fine, non le perde. Quelle da vincere, volenti o nolenti, le vince.La Juve adesso ha imparato a navigare anche nelle proprie preoccupazioni (e lo dimostra il finale), a incidere sfruttando le proprie doti e nonostante il poco a disposizione. In generale, è un momento da carpe diem. Si coglie l'attimo. Si fa ciò che si deve. Si potrebbe fare di più? Ovviamente. Si poteva fare di meno? Assolutamente sì. E la verità, come sempre, sta nel mezzo: solo post Inter si capirà se c'è spessore da scudetto.