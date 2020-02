La Juventus ha perso il primo posto in classifica senza neanche scendere in campo. La sfida scudetto con l'Inter è stata rimandata al 13 maggio e la Lazio ne ha approfittato vincendo contro il Bologna e mettendo la freccia: 62 punti a 60. Ma anche una partita in più però, che i bianconeri recupereranno tra poco meno di tre mesi.



LA POSIZIONE DELLA SOCIETA' - La Juventus non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla decisione del rinvio della partita contro l'Inter a causa del Coronavirus che sta condizionando l'intero Paese. La posizione della società è quella presa dal presidente Andrea Agnelli qualche giorno fa nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati: "In questo momento, quella che deve essere la priorità per il sistema paese è la tutela della salute pubblica, partendo da questo presupposto è evidente che c'è un dialogo con i vari portatori d'interesse, quello che deve prevalere e che noi appoggeremo sempre è qualsiasi determinazione che venga assunta deve essere fatto nella tutela della salute pubblica". Alla Juve il rinvio non è andato affatto male, i bianconeri probabilmente sono soddisfatti della decisione della Lega anche se avevano fatto sapere di essere disposti ad accettare qualsiasi decisione. DIRITTI TV - Piuttosto il presidente Agnelli è pronto a fare una nuova battaglia alla Lega sui diritti tv: "L'anno prima di assumere la presidenza la Juve ricava 128 milioni di diritti tv - ha detto qualche giorno fa a Tutti Convocati - Oggi siamo a 95 milioni e a 90 milioni flat da 7 anni a questa parte. Il riconoscimento delle prestazioni dentro e fuori dal campo è stato riconosciuto come crescita 0 negli ultimi anni". Il messaggio del presidente è chiaro: la Juve è penalizzata dai diritti tv e prende meno di 10 anni fa nonostante sia cresciuta molto anche - e soprattutto - in campo internazionale. Tra Coronavirus e partite rinviate, la società è pronta ad affrontare anche il problema del diritti tv.