Dopo quasi due stagioni in bianconero Aaron Ramsey non ha rispettato le attese. La sua esperienza alla Juventus non decolla e la società sta pensando davvero di cederlo in estate. In casa bianconera non convincono i continui problemi fisici del gallese che stanno spingendo Fabio Paratici a guardarsi intorno per cercare una sistemazione. Secondo quanto riporta Calciomercato.com sul giocatore c'è il Crystal Palace ma soprattutto il West Ham, che vorrebbe regalarsi l'ex Arsenal in caso di qualificazione in Champions. LA VALUTAZIONE - Non sarà facilissimo però cedere Ramsey, che alla Juve guadagna 7 milioni di euro netti a stagione e non ha nessuna intenzione di abbassarsi il suo ingaggio. La società bianconera valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro che, se dovesse riuscire a venderlo, garantirebbero una plusvalenza piena dopo aver preso il gallese due anni fa dall'Arsenal a parametro zero. Non trovano conferma le voci circolate nelle ultime ore su un possibile interesse del Liverpool, che avrebbe individuato in Ramsey il sostituto di Wijnaldum. I Reds sono alla ricerca di profili simili all'olandese e non sono interessati al gallese della Juve.