, ed è forse la prima e più importante immagine che viene via da Lisbona. Il Benfica ha gambe, qualità, istituzione a 360 gradi per dire la propria in Champions League. La Juve no.. I portoghesi l'avevano capito già all'andata, hanno riproposto lo stesso copione come uno studente attento ai dettagli del prof: chiaramente ne hanno approfittato, avversaria lasciata sfogare un po' all'inizio e troppo alla fine, ma oltre le estemporaneità il dominio è stato tutto rosso. Del muro sugli spalti. Di quello costruito da Schmidt in campo.- Allegri aveva rimandato tutti i brutti pensieri alla certezza del risultato.Dopo un inizio di campionato stentato e una Champions da quattro sconfitte su cinque, si può raccontare di una squadra semplicemente incapace di andare oltre i propri limiti, costantemente palesati dalle qualità avversarie. Quando il Benfica alzava il ritmo, la Juve semplicemente non teneva. E a pensarci, tutte le volte in cui è successo, la Juve non ha mai temuto: nel confine e oltre il confine. Dunque sì, il fallimento è stato sul piano del gioco. E sì, si è protratto anche sul piano mentale: non inganni la mezza rimonta, è arrivata dalla freschezza di un ragazzo -- che guadagnerà spazio, ma che allo stesso tempo pensa molto diversamente dal resto della squadra. Saranno prontamente impartite insegnamenti di 'calma'.. Si è dunque confermata estremamente umorale, covando dietro l'angolo il vero pericolo di una Champions già buttata nel mare dei rimpianti: riuscirà a uscirne senza scorie? O la paura tornerà a divorare il carattere dei giocatori di Allegri? Max non può prescindere dalla seconda strada: ne va della sua panchina, n'è già andato del suo onore e dei suoi record europei.