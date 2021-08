Difficile che Cristiano Ronaldo lasci la Juventus nel giro di una settimana, l'ultima settimana di trattative. I bianconeri però non vogliono farsi trovare impreparati in caso di clamoroso addio negli ultimi giorni, e per questo secondo Tuttosport sarebbe pronta ad aprire una trattativa uno di questi due giocatori: da una parte c'èdel Manchester City, brasiliano classe '97 che piace molto ad Allegri e potrebbe partire in caso di arrivo di Kane; dall'altra il classe '95 del Manchester, vecchio obiettivo della Juve già qualche anno fa.