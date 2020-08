1









La Juve ha deciso: ci sono solo tre incedibili. Ciò non significa che tutti sono sul mercato, ma di fronte all'offerta giusta anche i big possono partire, compresi Dybala e Ronaldo, per i quali serviranno però proposte monstre per portarli via da Torino, al momento inimmaginabili. Gli intoccabili sono veramente pochi, oltre agli ultimi arrivati, secondo Tuttosport la Juve ha chiarito che non ascolterà offerte per tre giocatori, i difensori Demiral e De Ligt e il centrocampista ​Rodrigo Bentancur, considerati il presente e il futuro del club. ​I corteggiamenti di certo non mancano, l'ex difensore dell'Ajax, ai box fino a novembre per l'infortunio alla spalla, piace a Manchester City e Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain hanno chiesto informazioni per il centrocampista uruguaiano, per il turco passato dal Sassuolo si sono mossi Wolverhampton ed Everton. La risposta è stata sempre la stessa, "non ci interessa".