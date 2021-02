La Juve è convinta: Weston McKennie si è meritato e guadagnato questa maglia. L'americano si è calato subito con la testa e la mentalità giusta nelle sua avventura bianconera e perciò è destinato a restare a Torino. Una scelta che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane e che ora prende sempre più i contorni della realtà. Come conferma Tuttosport, infatti, la Juve è pronta a formalizzare il riscatto.



Presentatosi sconosciuto ai più a fine estate e ufficializzato dalla Juventus il 29 agosto, a McKennie è bastato pochissimo per convincere Andrea Pirlo, facendo innamorare tutti, soprattutto i tifosi. Un rendimento che avrebbe ormai convinto la società a compiere il passo definitivo la prossima estate: dopo il prestito con diritto di riscatto per 4,5 milioni, ecco i 18.5 milioni per l'obbligo, da pagare in tre esercizi e legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, a cui aggiungere altri 7 di bonus. Cifre importanti per chi ha dimostrato di esserlo. E, soprattutto, di valerle. Testa, cuore, gambe: McKennie ha tutto, la Juve non vuole privarsene ed è pronta a investirci.