Aaron Ramsey è il primissimo nome in uscita per la Juventus. Certo, difficile "piazzarlo" con quell'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione a fronte dei continui problemi fisici. Se la società bianconera sembrava disposta anche apur di liberare questo slot in rosa (e nel monte stipendi) secondo Calciomercato.comin quanto ritenuta insostenibile da tutte le parti. E allora, che fare?I dirigenti bianconeri ora sono orientati sul prestito. Dopo che Ramsey in estate ha rifiutato diverse offerte dalla media Premier League (Wolverhampton, Crystal Palace, Aston Villa) poiché le riteneva un passo indietro nella sua carriera, ora il centrocampista gallese e i suoi agenti stanno vagliando l'ipotesi Newcastle: il progetto a livello economico è faraonico, ma la situazione attuale di classifica parla di possibile retrocessione in Championship.Ad oggi, quindi, non c'è la concretezza di un imminente passaggio di Ramsey a un altro club, ma soloritenuto più probabile e opportuno dalla Juve (il prestito) e(il Newcastle). Appena inizia il mercato di gennaio