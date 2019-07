Il futuro di Sami Khedira è sempre più lontano dalla Juventus. Gli arrivi a parametro zero di Aaron Ramsey dall'Arsenal e di Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain mettono di fatto alla porta il centrocampista tedesco, reduce da una stagione deludente e ricca di infortuni. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juventus non si opporrà ad alcuna decisione da parte di Khedira, che può decidere in autonomia il proprio futuro. Per ora, le migliori proposte arrivano da Stati Uniti e Turchia.