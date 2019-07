Nell'ambito dell'affare Perin, alla Juventus arriverà il giovane, talento di grande prospettiva. Il giocatore però, secondo il Corriere dello Sport, sarà aggregato alla Primavera in questa prima stagione. L'esterno di difesa, che qui abbiamo presentato nella nostra rubrica speciale , sarà dunque un nuovo giocatore della formazione allestita per mister Fabio Pecchia. L'ex tecnico del Verona ha sostituito Mauro Zironelli, l'allenatore che ha aperto un'era per la Juve e per il calcio italiano. Nella seconda stagione, la formazione Under 23 vuole assolutamente conquistare l'accesso ai playoff. Con un Joao Ferreira in più...