Sono state settimane difficili, lunghe e sfibranti per Paulo Dybala. La Juve lo ha messo in vendita con Manchester United e Tottenham come prime squadre interessate e disposte a spendere per portarlo in Premier League. Quel mercato, a cui i bianconeri avevano aperto le porte, però, ha chiuso e così la Juve sta tornando sui propri passi. Approcci ne arriveranno ancora, da Psg e Bayern probabilmente, ma Paratici non è più convinto di cedere il numero 10. Secondo quanto riporta Sky, infatti, la mancanza di un sostituto frena la Juve che ora non vorrebbe più aprire alla cessione di Dybala.