L'inizio di stagione non esaltante, che è proseguito sino ad oggi, ha contribuito e non poco a spingere Federico Bernardeschi al centro di numerose voci di mercato. L'esterno della Juventus, infatti, è stato tirato in ballo sia nell'affare con il Barcellona per Rakitic sia con il Milan per Paquetà. Voci non confermate e, come riporta Il Corriere dello Sport, a due giorni dalla chiusura delle trattative, il suo futuro sembra ormai chiaro: restare alla Juventus per giocarsi, in questi sei mesi che mancano, la riconferma per la prossima stagione. Tutto rimandato a giugno, quindi.