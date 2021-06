La Juventus, lo sappiamo, per potersi muovere con più agio sul mercato ha bisogno di vendere. Ma ciò non vuol dire che non abbia già ben chiari gli obiettivi prioritari in entrata. Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, i profili sono due: un centrocampista che possa impostare e fare filtro allo stesso, e il nome in questo caso è Locatelli; e un centravanti puro.



In attacco, infatti, un "vero nueve" serve a prescindere, poiché né Dybala, né Ronaldo, né lo stesso Morata hanno queste caratteristiche. E anche volendo attribuire allo spagnolo dei gradi di centravanti, tre attaccanti in rosa non bastano per un'intera stagione ad alti livelli.



E dunque, caccia al nove. Già, ma chi? Dipende sostanzialmente dal futuro di CR7: se con Dybala sembra di poter riaprire discorsi di rinnovo e collocazione al centro del progetto, il fuoriclasse portoghese appare sempre più un'incognita. Se dovesse restare, allora si andrebbe su una soluzione low cost tipo Dzeko o Scamacca. Se andasse via, allora si potrebbe mettere meglio mano al portafoglio e puntare a Vlahovic, Icardi o Gabriel Jesus.