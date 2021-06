Se non si considerano i giocatori fuori in prestito - per esempio De Sciglio, che il Lione sta pensando di prendere a titolo definitivo dopo la buona stagione scorsa - la prima 'vera' cessione della Juventus potrebbe essere Aaron Ramsey. Tra la società e il giocatore è rottura totale, per la Juve è in uscita da tempo e dal ritiro del Galles anche lui ha fatto sapere di voler lasciare Torino parlando di due stagioni frustranti in bianconero. Sul giocatore ci sono Crystal Palace e West Ham, per un futuro che potrebbe essere di nuovo in Premier League.