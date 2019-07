Paulo Dybala è sul mercato. A raccontarlo è Goal.com, secondo cui oggi ci sarebbe stato un contatto tra la Juve e la Joya. La società bianconera ha comunicato all'argentino che è difatti sul mercato. Il tutto in attesa del suo arrivo alla Continassa (probabilmente a metà settimana), e ancor prima dell'incontro che Paulo avrà con Maurizio Sarri per capire la dimensione all'interno del nuovo progetto juventino. Al momento, per Goal, Dybala ha rifiutato la possibilità di andar via da Torino: vuole rimanere, aspettando proposte concrete.