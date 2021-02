Nella frenetica ricerca di una punta a gennaio scorso, la Juventus ci aveva riprovato anche per Edin Dzeko. Dopo essere stati vicini al bosniaco in estate, i bianconeri hanno provato ad approfittare della rottura del centravanti con Paulo Fonseca facendo un sondaggio con la Roma alla quale erano stati proposti prima Bernardeschi e poi Khedira. No secco dei giallorossi con la Juve che si è tirata indietro facendo sapere ufficialmente di un non interessamento per Dzeko.