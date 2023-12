Tra poco più di 24 ore la Juve scenderà in campo per la sua terza volta consecutiva di venerdì. Ad attenderla ci sarà il Genoa di Alberto Gilardino, che a Marassi è rimasto imbattuto in 5 delle ultime 6 gare casalinghe. Ecco perchè, espugnare il campo dei rossoblù non sarà affatto facile e per farlo servirà il massimo contributo da parte di tutti coloro che verranno schierati sul terreno di gioco. Ma il segnale più forte dovrà arrivare dagli attaccanti, che nelle ultime 7 partite hanno messo a segno solamente una rete, quella realizzata danel big match casalingo contro l'Inter.- E' chiaro che il riferimento va maggiormente a Chiesa e Vlhaovic, che sono considerati i titolari e che di conseguenza, hanno un minutaggio ben più elevato rispetto ai propri compagni di reparto. Ma, mentre per il primo può influire significativamente la posizione di campo in cui viene schierato, la condizione che, invece, mette sottotono Dusan Vlahovic è legata soprattutto ad uno status mentale, oltre all'enormeche gli chiede costantemente Allegri, il quale lo ha 'promosso' nella conferenza stampa odierna: 'Sono molto contento degli attaccanti, nelle ultime 3 soprattutto Dusan ha fatto buone partite tecniche anche se non ha fatto gol, è anche in buona condizione fisica e mentale, magari domani può far gol'. Parole che confermano ulteriormente lo stato di fiducia che ripone Max nei confronti di DV9.- Ma al tempo stesso, l'allenatore livornese ha anche evidenziato il fatto di come servano assolutamente più gol anche dal reparto offensivo. Se pensiamo che la Juve è riuscita a portare a casa risultati incredibili che le consentono di restare nella scia dell'Inter senza quasi mai aver avuto il contributo del reparto offensivo, immaginiamo cosa potrebbe accadere se iniziassero a segnare con la giusta frequenza. Ecco perchè serve una scossa immediata, soprattutto da parte del numero 9, perchè