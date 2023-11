Le braci sono sempre calde, alla fine basta aggiungere qualche pezzo di legno ed è un attimo rianimare il fuoco. Quello dell’amore tra Antonioe la, quello delle voci che rivorrebbero il tecnico salentino sulla panchina bianconera. L’incendio è riesploso oggi tra presunti malumori di Allegri e un futuro prossimo a tinte bianconere che sarebbe già scritto. A noi che, distanti dalle fiamme, non rischiamo di bruciarci, il compito di un’analisi a freddo.. Prendere un gruppo con poca auto stima, rivitalizzarlo e mostrargli come vincere e convincere è la sua specialità. Compattare il gruppo, fare di ogni partita una battaglia: certo, un lavoro faticoso e usurante, ma che mostra dei risultati. Questa Juve non è una Formula 1 a cui vanno gestite le gomme e poco altro, è una macchina da rally più abituata a sbandare e derapare sullo sporco. Ad ogni macchina, il suo pilota.Quello descritto sopra, quello che è nella memoria collettiva del tifoso, è l’Antonio Conte alla prima esperienza sulla panchina bianconera. Certo, un modello poi replicato nelle esperienze avute dopo, ma qualcosa è cambiato. Conte non è un allenatore affamato in cerca di vittorie e nomea; è un allenatore affermato a livello internazionale e che, ora, ambisce ai massimi livelli. La mentalità resta, ma qualcosa cambia ed è inevitabile.– escluso forse Chiesa -, non può fare un mercato stellare, deve fare attenzione ai conti ancor più che ai risultati in campo. In più, oltre alla candidatura più o meno palese per la panchina bianconera, Conte ha sempre detto una cosa: “Per una volta mi piacerebbe allenare una squadra non da ricostruire e che punti subito a vincere”.Come nelle relazioni sentimentali, quello che si prova non è tutto. Una percentuale importante la occupa il tempismo, quando due persone si incontrano e in quale fase della loro vita sono. Ecco, ad oggi Juventus e Conte sono in due fasi molto diverse e, sembrerebbe, inconciliabili.