Nelle ultime due partite, vinte contro Salernitana e Genoa, Max Allegri ha trovato un assetto chiaro a centrocampo: mediana a due con Rodrigo Bentancur e Manuel Locatelli a gestire le operazioni.Bisogna considerare infatti la caratura delle avversarie, che si sono fatte schiacciare permettendo alla Juve di organizzare la manovra con tutto il tempo necessario. Non certo un test probante per un centrocampo che in questo inizio stagione ha palesato tante difficoltà,I bianconeri hanno bisogno di trovare un regista valido che sia in grado di eludere la pressione e tessere trame di gioco.Tenuto tanto, forse troppo, in panchina dall'allenatore della Juve, il numero 5 potrà avere domani sera contro il Malmö, gara ideale per lanciare qualche giocatore che ha bisogno di minutaggio, l'opportunità di giocare titolare. Per cercare di tener lontano lo spettro sempre più incombente del mercato e continuare un percorso, fin qui lento anzi lentissimo, d'inserimento nei meccanismi juventini.