C'era una volta l'Ital-Juve. C'era una volta, non c'è più. Ma forse è solo questione di tempo prima che possa ricrearsi. Perché storicamente l'ossatura della formazione bianconera ha sempre avuto uno zoccolo duro importante di giocatori della Nazionale. Il fatto che progressivamente si sia ridotto il numero di azzurri della Juve va analizzato sotto vari punti di vista. Uno, forse il principale, è che negli ultimi anni è diventato sempre più difficile per la dirigenza bianconera individuare dei giocatori in grado di alzare il livello della rosa in assoluto, figuriamoci nella sola Italia che pure ha vissuto un ciclo di crisi per quel che riguarda la produzione di calciatori di primo piano. Ma ora sta cambiando qualcosa, se è vero che non c'è mai stata una Juve così poco italiana, è altrettanto vero che l'obiettivo del club è quello di provare a ricreare un nucleo azzurro da cui ripartire. Basti prendere in esame la squadra attualmente agli Europei, tra i giocatori convocati da Roberto Mancini non mancano gli obiettivi di mercato di ieri e di oggi, al di là del profilo di Manuel Locatelli. Anche se poi va riconsiderata la posizione anche di alcuni dei bianconeri ancora in corsa.



Il punto sugli azzurri-juventini di oggi. Su quelli nel mirino. E chi è già un rimpianto...