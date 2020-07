di Francesco Guerrieri

Gli occhi di mezza Europa sono puntati sull'Atalanta dei miracoli. Record su record per i nerazzurri, che stanno continuando a stupire tutti: il turnover è la parola chiave di Gasperini, che cambia, gira, ruota ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: quel sorrisone a fine partita che la dice lunga sui risultati che sta raggiungendo la squadra. Una finestra aperta tra le migliori otto d'Europa, l'altra sul mercato che verrà. Fuori da Zingonia c'è la fila per provare a portare via i gioielli nerazzurri che l'allenatore ha saputo valorizzare al massimo. E anche la Juventus ha acceso i riflettori in casa Atalanta. Da quelle parti c'è qualche giocatore che farebbe comodo ai bianconeri. Chi sono? Sfoglia la gallery per scoprire tutti i nomi.