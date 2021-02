2









Come vi preannunciavamo stamattina, la Juventus ha messo nel mirino un talento canadese di nome Jahkeele Marshall-Rutty. Si tratta di un'ala destra che a giugno compirà 17 anni. Ne ha ancora 16, dunque, ma ha già fatto in tempo a diventare il più giovane convocato di sempre dalla nazionale maggiore del Canada. Battendo il record di precocità in tal senso di un certo Alphonso Davies, vincitore dell'ultima Champions League col Bayern Monaco.



Marshall-Rutty gioca nel Toronto FC, la squadra canadese che gioca nel campionato degli Stati Uniti. Finora in MLS ha disputato soltanto 18 minuti, ma le sue performance nelle formazioni giovanili, fatte di controlli palla a ritmi da giocatore adulto e coordinazione da predestinato, e la convocazione-record in nazionale gli sono già valse l'interesse di molte big europee. Come rivela Goal.com, infatti, su di lui hanno messo gli occhi Manchester United, Juventus, Manchester City, Porto e proprio il Bayern del connazionale Davies. John Herdman, c.t. del Canada, si è detto sbalordito della capacità del giovanissimo Marshall-Rutty di effettuare un vasto campionario di giocate anche sotto pressione: ha descritto un gol "alla Van Basten" segnato dal ragazzo sì in allenamento, ma sotto gli occhi dello staff tecnico e di tanti giocatori esperti attorno a lui, con la massima disinvoltura. Nell'ultima sessione di mercato la Juve ha portato a Torino diversi talenti offensivi per l'Under 23: chissà se continuerà il trend o se finirà come col terzino Bryan Reynolds, soffiato all'ultimo dalla Roma quando era già promesso ai bianconeri (via Benevento).