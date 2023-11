Ci eravamo sbagliati: le prime partite, Magnanelli, la difesa alta...Strappa risultati di nervi, è sicuramente più concentrata e quadrata, però il paragone con quella di Trapattoni o Vidal, Marchisio, Chiellini, Barzagli è improponibile. Nel calcio, e soprattutto nel suo caso, basta poco a far cambiare il vento: tre “corti musi” di seguito ne fanno una squadra cinica, solida, convinta, vicina al prossimo scudetto; un pareggio o una sberla la risbattono nella delusione senza speranza.. La rosa più pagata non significa che sia la migliore. Può voler dire che sono stati sbagliati i contratti e, infatti, adesso la musica, per gli stipendi, sta cambiando. Gli attuali giocatori bianconeri sono discreti o buoni, non solo per ragioni tecniche, anche per ragioni fisiche. Il più talentuoso,, non è ancora in piena forma, così come il potenzialmente fortissimo. La difesa ha uomini contati e il fatto che prenda pochi gol si spiega con un centrocampo votato a retrocedere. Basta la rondineper dire che la primavera dell'attacco è arrivata? O un gol del bravoper credere di non rivedere mai più, da quella parte,? Per il centrocampo, si sa, urge un nuovo innesto di qualità.