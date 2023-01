Massimo, a TMW Radio, ha parlato così della: "Ieri le ho viste veramente tutte per lavoro dando un occhio di qua e di là. La Juventus gioca malissimo ma credo che con Allegri abbia vinto davvero tante partite negli ultimi minuti. La prestazione è orribile ma contano i punti e ora, incredibilmente, i bianconeri sono lì. Gol annullato a Dessers? In diretta mi è sembrato che potesse essere valido. Rivendendolo, però, ho notato che il fallo c’è. Credo che comunque nel caso fosse stato convalidato i bianconeri non l’avrebbero ripresa. A questo discorso del gioco della Juventus si può paragonare la Roma. Sono entrambe orribili da vedere ma alla fine vincono, avendo la bravura e la fortuna di non subire gol. Contano i punti e entrambe ieri ne hanno fatti 3 fondamentali. I bianconeri ci sono riusciti per il campionato, i giallorossi per la corsa alla Champions".