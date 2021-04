L'edizione odierna di Repubblica ha raccontato cos'è emerso dalla sfida della Juventus con i granata, tornando a parlare dei problemi di gioco della Juventus: "La Juve ha giocato in tre, come al solito: i cross di Cuadrado, gli spunti di Chiesa, la frenesia di Ronaldo - si legge -. Il resto è un contorno irrilevante. Pirlo parla in maniera malmostosa della «difficoltà di attaccare le squadre che si chiudono», come se ai bianconeri non capitasse almeno una quindicina di partite l’anno contro avversari asserragliati. Quando la Juve era tiranna, perlomeno, capitava così".