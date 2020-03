La Juve scende in campo.....virtuale. I bianconeri, con la loro squadra eSprts sfidano il Bayern Monaco in un match amichevole che rompe lo stop per il coronavirus che ha colpito anche il campionato a cui la Juventus sta partecipando con alcune delle migliori squadre d'Europa. La squadra bianconera è formata da tre dei migliori giocatori di PES in Italia: Ettore Giannuzzi, Luca Tubelli e Renzo Lodeserto. Potete seguire in diretta la sfida contro il Bayern Monaco qua su Ilbianconero.com.



CRONACA GOL:



PARTITA 2





PARTITA 1, JUVENTUS-BAYERN 4-1 (Ronaldox3, Higuain, Lewandowski)



81' GOL JUVE! HIGUAIN. AZIONE BELLISSIMA: BERNARDESCHI SCAVALCA LA DIFESA DEL BAYERN CON UN PASSAGGIO ALTO, RONALDO METTE DENTRO PER HIGUAIN CHE INSACCA DI TESTA A PORTA VUOTA



26' Ancora JUVE, ANCORA RONALDO! Stavolta assist di Douglas Costa e appoggio facile facile in rete



20' GOL BAYERN: Lewandowski insacca dal limite con un mancino imparabile



16' ANCORA RONALDO! Stavolta con un pallonetto da posizione defilata incredibile



9' Ronaldo e Cuadrado scambiano, il portoghese spara di destro dal limite alle spalle di Neuer: 1-0