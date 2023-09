La sessione di mercato appena conclusa è stata una delle meno granitiche di quelle effettuate dallanell'arco della sua gloriosa storia. D'altronde le dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione pronunciate da Cristiano Giuntoli avevano già fatto presagire che sarebbe andata in questo modo, con gli unici obiettivi che erano quelli di blindare i big e di liberarsi dei numerosi esuberi. Ma tra le varie strategie della società della Continassa c'era anche quella di abbassare il tetto del monte ingaggi rispetto alla passata stagione e i numeri in tal senso parlano chiaro. Il costo ingaggi attuale è pari circa a 130 milioni di euro, contro i 165 dello scorso anno, con una- Restano invariati i contratti dei due portieri, conche percepisce 12 milioni lordi, contro i 2,8 di Mattia. Novità importanti, invece, per quel che riguarda la difesa, con l'uscita di scena di Leonardoche fa 'guadagnare' alla Juve circa 6 milioni di euro. Al suo posto però, bisogna considerare i 500.000 euro percepiti da, oltre ai 9 milioni e 500.000 euro lordi die ai 5,250 attualmente percepiti da- La grossa svolta è da registrare a centrocampo, con i 14 milioni lordi risparmiati dalla partenza di Paredes e con i soli 200.000 euro a bilancio diCaviglia. Arriviamo poi al giocatore che economicamente costa di più di chiunque altro alla Juve, Paul, che percepisce 10 milioni e mezzo (grazie ai benefici del decreto crescita). Poi ci sono i vari, che percepiscono rispettivamente 9 milioni e 200 il francese e Fagioli 1,85. Spostandoci più in avanti, invece, bisogna registrare i 10 milioni lordi percepiti da Cuadrado che vanno ad alleggerire le casse della Vecchia Signora, contro i 2,6 percepiti dal nuovo arrivato Timoty. Ma il grosso risparmio arriva dal contratto di, che guadagnava circa 10 milioni di euro, ai quali sono subentrati solo i 500.000 di Kenan