Dopo Cristiano Giuntoli e Max Allegri, anche Giovanni Manna è stato chiaro riguardo il ruolo che avrà la Juventus sul mercato di gennaio. Vale a dire un ruolo da protagonista ma non a ogni costo, perché ci sono delle situazioni da gestire ma che non vengono vissute come necessità assolute, continuando a prendere in considerazione soprattutto se non solamente quelle che si possono ritenere delle vere opportunità di mercato. Così Manna lunedì mattina a margine del premio Ussi Piemonte come dirigente dell'anno ha commentato la situazione: "Andiamo avanti così, siamo contenti dei ragazzi che abbiamo. Chiaramente siamo reattivi nel valutare eventuali opportunità: senza fare voli pindarici, saremo pronti. Rinforzo a centrocampo dopo i casi Pogba e Fagioli? Chiaramente la rosa era stata strutturata per avere due elementi in più, ma siamo riusciti a colmare queste assenze molto bene. Ripeto, se ci sarà un'occasione ci faremo trovare pronti, ma non è necessario".