Da una parte c'è Coccolo, al suo fianco ecco Szczesny. Al centro - e non della difesa - Leonardo Bonucci. La Juve pubblica una foto che ha scatenato i tifosi. Con i tre giocatori già citati, ci sono Matuidi, Muratore, Danilo, Bernardeschi e Dybala. Ah, tutti rigorosamente a debita distanza, per quanto inutile dopo una seduta di allenamento ad alta intensità.



LA BAND - "Starting a band", scrive l'account ufficiale dei bianconeri. Cioè: si forma una band, un complesso musicale. Il nome giusto? Arriva l'aiuto dei supporters: 'Juve and Roses', 'Corona album', 'The White and Black Stripes', le prime idee.