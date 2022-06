Dopo tre lunghi anni il Palermo Calcio finalmente rivede la luce e soprattutto, trova la Serie B al termine di una stagione trionfante, tracsinata dal suo bomber indiscusso Matteo Brunori. Il centroavanti rosanero è andato a segno anche nel match di ieri contro il Padova, consentendo così ai suoi di raggiungere la serie cadetta. Ma dopo le 27 reti segnate è inevitabile che le attenzioni delle altre squadre siano tutte rivolte sull'italo-brasiliano che ora, ha tempo per pensare su cosa fare del su futuro.



LA RICHIESTA DELLA JUVE - E' chiaro che, considerata anche la sua età di 27 anni la Juve non vorrebbe puntare su di lui, concentrandosi dunque su altri profili da affiancare a Dusan Vlahovic. Proprio per questo, dalla Continassa fanno sapere che per aggiudicarsi interamente il cartellino del giocatore serviranno circa 4 milioni di euro. Cifra che è stata fortemente presa in considerazione dal club siciliano, forte anche della volontà del giocatore di restare a Palermo. Nella mattinata di oggi si è tenuto anche un incontro tra la società bianconera e l'agente del calciatore per discutere appunto dell'operazione. Una valida soluzione potrebbe essere la Cremonese, la quale lo starebbe monitorando per la prossima stagione in A e che spera di avere a disposizione anche Nicolò Fagioli.